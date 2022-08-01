Directorio de empresas
Convr
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
Principales Insights
  • Comparte algo único sobre Convr que pueda ser útil para otros (ej. consejos de entrevistas, cómo elegir equipos, cultura única, etc).
    • Acerca de

    Convr is the leading Artificial Intelligence (AI) company that is digitally transforming commercial P&C underwriting. Convr’s d3 Underwriting™ solution uses data discovery and decision science to empower commercial carriers to achieve underwriting and operational excellence through digitizes submission paperwork, such as ACORD applications and loss runs reducing manual data entry, provides insights on risks from thousands of data sources, uses machine learning to respond to underwriting questions saving significant underwriter time while improving accuracy and enables risk selection and prioritization providing a better underwriting experience and proven ROI.

    http://www.convr.com
    Sitio web
    2016
    Año de fundación
    60
    # de empleados
    $10M-$50M
    Ingresos estimados
    Sede principal

    Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

    Suscríbete a ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

    Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

    Empleos destacados

      No se encontraron empleos destacados para Convr

    Empresas relacionadas

    • Spotify
    • Uber
    • Coinbase
    • SoFi
    • Dropbox
    • Ver todas las empresas ➜

    Otros recursos