Directorio de empresas
Common Energy
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Common Energy Salarios

El salario de Common Energy varía desde $89,550 en compensación total por año para un Ventas en el nivel más bajo hasta $105,525 para un Analista de Negocios en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Common Energy. Última actualización: 9/8/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Analista de Negocios
$106K
Analista de Datos
$90.5K
Ventas
$89.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Common Energy is Analista de Negocios at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $105,525. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Common Energy is $90,450.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Common Energy

Empresas relacionadas

  • Facebook
  • Roblox
  • PayPal
  • Microsoft
  • Airbnb
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos