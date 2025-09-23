Directorio de empresas
El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Israel en Commit totaliza ₪301K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Commit. Última actualización: 9/23/2025

Paquete Mediano
company icon
Commit
Devops Engineer
Petach Tikva, HM, Israel
Total por año
₪301K
Nivel
-
Salario base
₪290K
Stock (/yr)
₪0
Bono
₪10.5K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Commit?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Commit in Israel tiene una compensación total anual de ₪358,887. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Commit para el puesto de Ingeniero de Software in Israel es ₪290,326.

