Directorio de empresas
Comcast
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Redactor Técnico

  • Todos los Salarios de Redactor Técnico

Comcast Redactor Técnico Salarios

La compensación total promedio de Redactor Técnico in United States en Comcast varía desde $63K hasta $87.8K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Comcast. Última actualización: 9/23/2025

Compensación Total Promedio

$67.5K - $79.5K
United States
Rango Común
Rango Posible
$63K$67.5K$79.5K$87.8K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Redactor Técnico contribuciones en Comcast para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Consolidación

15%

AÑO 1

15%

AÑO 2

15%

AÑO 3

15%

AÑO 4

40%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 5 años:

  • 15% se consolida en el 1st-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se consolida en el 2nd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se consolida en el 3rd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se consolida en el 4th-AÑO (15.00% anual)

  • 40% se consolida en el 5th-AÑO (40.00% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Redactor Técnico ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

Comcast in United States में Redactor Técnico के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $87,750 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Comcast में Redactor Técnico भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $63,000 है।

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Comcast

Empresas relacionadas

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos