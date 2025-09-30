En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 5 años:

15 % se consolida en el 1st - AÑO ( 15.00 % anual )

15 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 15.00 % anual )

15 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 15.00 % anual )

15 % se consolida en el 4th - AÑO ( 15.00 % anual )