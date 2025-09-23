Directorio de empresas
Comcast
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Analista de Ciberseguridad

  • Todos los Salarios de Analista de Ciberseguridad

Comcast Analista de Ciberseguridad Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Comcast. Última actualización: 9/23/2025

Compensación Total Promedio

₹619K - ₹720K
India
Rango Común
Rango Posible
₹572K₹619K₹720K₹801K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 1 más Analista de Ciberseguridad contribucione en Comcast para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

₹13.96M

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de ₹2.62M+ (a veces ₹26.18M+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Consolidación

15%

AÑO 1

15%

AÑO 2

15%

AÑO 3

15%

AÑO 4

40%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 5 años:

  • 15% se consolida en el 1st-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se consolida en el 2nd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se consolida en el 3rd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se consolida en el 4th-AÑO (15.00% anual)

  • 40% se consolida en el 5th-AÑO (40.00% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Analista de Ciberseguridad ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Ciberseguridad en Comcast tiene una compensación total anual de ₹800,714. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Comcast para el puesto de Analista de Ciberseguridad es ₹571,938.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Comcast

Empresas relacionadas

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos