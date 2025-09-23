Directorio de empresas
Comcast
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Consultor en Gestión

  • Todos los Salarios de Consultor en Gestión

Comcast Consultor en Gestión Salarios

La compensación total promedio de Consultor en Gestión in Austria en Comcast varía desde €44.1K hasta €64.3K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Comcast. Última actualización: 9/23/2025

Compensación Total Promedio

€50.6K - €57.7K
Austria
Rango Común
Rango Posible
€44.1K€50.6K€57.7K€64.3K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Consultor en Gestión contribuciones en Comcast para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

€142K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de €26.6K+ (a veces €266K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Consolidación

15%

AÑO 1

15%

AÑO 2

15%

AÑO 3

15%

AÑO 4

40%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 5 años:

  • 15% se consolida en el 1st-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se consolida en el 2nd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se consolida en el 3rd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se consolida en el 4th-AÑO (15.00% anual)

  • 40% se consolida en el 5th-AÑO (40.00% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Consultor en Gestión ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Consultor en Gestión at Comcast in Austria sits at a yearly total compensation of €64,262. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Consultor en Gestión role in Austria is €44,112.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Comcast

Empresas relacionadas

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos