La compensación de Científico de Datos in United States en Comcast varía desde $127K por year para Data Scientist 2 hasta $156K por year para Senior Data Scientist. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $143K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Comcast. Última actualización: 9/23/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Data Scientist 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist 2
$127K
$117K
$3.3K
$6.7K
Data Scientist 3
$126K
$111K
$12.1K
$3.3K
Senior Data Scientist
$156K
$125K
$20.5K
$10K
Ver 2 Más Niveles
$160K

Cronograma de Consolidación

15%

AÑO 1

15%

AÑO 2

15%

AÑO 3

15%

AÑO 4

40%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 5 años:

  • 15% se consolida en el 1st-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se consolida en el 2nd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se consolida en el 3rd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se consolida en el 4th-AÑO (15.00% anual)

  • 40% se consolida en el 5th-AÑO (40.00% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Científico de Datos at Comcast in United States sits at a yearly total compensation of $179,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Científico de Datos role in United States is $124,400.

