Comcast
Comcast Analista de Negocios Salarios en Atlanta Area

La compensación de Analista de Negocios in Atlanta Area en Comcast totaliza $85K por year para Business Analyst 2. El paquete de compensación year mediano in Atlanta Area totaliza $85K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Comcast. Última actualización: 9/30/2025

Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Business Analyst 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Business Analyst 2
$85K
$85K
$0
$0
Business Analyst 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Cronograma de Consolidación

15%

AÑO 1

15%

AÑO 2

15%

AÑO 3

15%

AÑO 4

40%

AÑO 5

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 5 años:

  • 15% se consolida en el 1st-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se consolida en el 2nd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se consolida en el 3rd-AÑO (15.00% anual)

  • 15% se consolida en el 4th-AÑO (15.00% anual)

  • 40% se consolida en el 5th-AÑO (40.00% anual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU + Options

En Comcast, RSU + Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Analista de Inteligencia de Negocios

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Negocios en Comcast in Atlanta Area tiene una compensación total anual de $102,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Comcast para el puesto de Analista de Negocios in Atlanta Area es $85,000.

