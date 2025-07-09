Directorio de Empresas
Colt Technology Services
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Colt Technology Services Salarios

El rango salarial de Colt Technology Services oscila entre $41,423 en compensación total anual para un Consultor de Gestión en el extremo inferior y $134,907 para un Gerente de Proyecto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Colt Technology Services. Última actualización: 8/8/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Analista de Negocios
$56.1K
Consultor de Gestión
$41.4K
Gerente de Proyecto
$135K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
¿Falta tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Colt Technology Services es Gerente de Proyecto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $134,907. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Colt Technology Services es $56,068.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Colt Technology Services

Empresas Relacionadas

  • Intuit
  • Snap
  • Apple
  • Tesla
  • Microsoft
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos