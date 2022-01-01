Directorio de Empresas
Color Salarios

El rango salarial de Color oscila entre $114,425 en compensación total anual para un Analista de Datos en el extremo inferior y $278,600 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Color. Última actualización: 8/23/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $220K

Ingeniero de Software Full-Stack

Reclutador
Median $148K
Analista de Negocios
$144K

Analista de Datos
$114K
Científico de Datos
Median $171K
Diseñador de Productos
$134K
Gerente de Producto
$206K
Gerente de Ingeniería de Software
$279K
Gerente de Programa Técnico
$236K
Preguntas Frecuentes

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Color adalah Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $278,600. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Color adalah $171,000.

