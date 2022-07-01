Collectors Salarios

El salario de Collectors varía desde $149,250 en compensación total por año para un Gerente de Programas Técnicos en el nivel más bajo hasta $450,000 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Collectors . Última actualización: 10/13/2025