Collaborative Robotics
Collaborative Robotics Salarios

El salario de Collaborative Robotics varía desde $140,700 en compensación total por año para un Operaciones de Servicio al Cliente en el nivel más bajo hasta $190,950 para un Gerente de Programas en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Collaborative Robotics. Última actualización: 10/13/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $170K
Operaciones de Servicio al Cliente
$141K
Gerente de Programas
$191K

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Collaborative Robotics is Gerente de Programas at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $190,950. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Collaborative Robotics is $170,000.

