Coditas Technologies
Coditas Technologies Salarios

El salario de Coditas Technologies varía desde $7,455 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el nivel más bajo hasta $32,350 para un Ingeniero de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Coditas Technologies. Última actualización: 11/21/2025

Diseñador de Producto
$7.5K
Ingeniero de Software
$32.4K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Coditas Technologies es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $32,350. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Coditas Technologies es $19,903.

