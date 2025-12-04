ClosedLoop.ai Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in United States en ClosedLoop.ai varía desde $138K hasta $193K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ClosedLoop.ai. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio $148K - $175K United States Rango Común Rango Posible $138K $148K $175K $193K Rango Común Rango Posible

