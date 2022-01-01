ClearTax Salarios

Directorio de Empresas
El rango salarial de ClearTax oscila entre $11,907 en compensación total anual para un Analista de Negocios en el extremo inferior y $103,809 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ClearTax. Última actualización: 8/24/2025

$160K

Ingeniero de Software
L1 $25.2K
L2 $39.9K
L3 $58.9K
L6 $95.3K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Producto
Median $16.8K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $104K

Analista de Negocios
$11.9K
Desarrollo de Negocios
$19.8K
Diseñador de Productos
$30.7K
Gerente de Programa
$13K
Calendario de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En ClearTax, Concesiones de acciones/participaciones están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en ClearTax es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $103,809. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en ClearTax es $27,941.

