CLEAResult Salarios

El rango salarial de CLEAResult oscila entre $75,117 en compensación total anual para un Ingeniero Mecánico en el extremo inferior y $169,150 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de CLEAResult. Última actualización: 8/24/2025

$160K

Consultor de Gestión
$149K
Ingeniero Mecánico
$75.1K
Gerente de Programa
$81.6K

Ingeniero de Software
$156K
Arquitecto de Soluciones
$169K
Gerente de Programa Técnico
$153K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at CLEAResult is Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $169,150. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CLEAResult is $150,960.

