Clear Street Salarios

El rango salarial de Clear Street oscila entre $112,435 en compensación total anual para un Tecnólogo de Información (TI) en el extremo inferior y $323,339 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Clear Street . Última actualización: 8/20/2025