La compensación de Ingeniero de Software in San Francisco Bay Area en Clari varía desde $135K por year para L1 hasta $364K por year para L5. El paquete de compensación year mediano in San Francisco Bay Area totaliza $190K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Clari. Última actualización: 10/1/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
$135K
$127K
$6.3K
$1.7K
L2
$167K
$165K
$1.5K
$0
L3
$211K
$198K
$13.3K
$0
L4
$224K
$211K
$12.6K
$0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Clari, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)
