CitiusTech
  Salarios
  Ingeniero de Software

  Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  Philadelphia Area

CitiusTech Ingeniero de Software Salarios en Philadelphia Area

La compensación de Ingeniero de Software in Philadelphia Area en CitiusTech totaliza $85.5K por year para Software Engineer I. El paquete de compensación year mediano in Philadelphia Area totaliza $86K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CitiusTech. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Software Engineer I
(Nivel Inicial)
$85.5K
$85.5K
$0
$0
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 1 Más Niveles
$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles de carrera en CitiusTech?

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at CitiusTech in Philadelphia Area sits at a yearly total compensation of $107,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CitiusTech for the Ingeniero de Software role in Philadelphia Area is $85,000.

Otros recursos