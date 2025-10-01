Directorio de empresas
Cisco
Cisco Analista Financiero Salarios en Raleigh-Durham Area

El paquete de compensación mediano de Analista Financiero in Raleigh-Durham Area en Cisco totaliza $116K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cisco. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Cisco
Financial Analyst
Raleigh, NC
Total por año
$116K
Nivel
L8
Salario base
$98K
Stock (/yr)
$5K
Bono
$13K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Cisco?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Cisco, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Analista Financiero ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Analista Financiero at Cisco in Raleigh-Durham Area sits at a yearly total compensation of $132,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Analista Financiero role in Raleigh-Durham Area is $104,860.

