La compensación de Científico de Datos in Greater Bengaluru en Cisco varía desde ₹3.28M por year para Grade 8 hasta ₹7.02M por year para Grade 11. El paquete de compensación year mediano in Greater Bengaluru totaliza ₹3.33M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cisco. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Grade 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Grade 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Grade 8
₹3.28M
₹2.71M
₹382K
₹190K
Grade 10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ver 3 Más Niveles
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Cisco, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Cisco in Greater Bengaluru tiene una compensación total anual de ₹8,213,580. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Cisco para el puesto de Científico de Datos in Greater Bengaluru es ₹3,325,313.

Otros recursos