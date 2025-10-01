Directorio de empresas
Cisco
  • Salarios
  • Analista de Datos

  • Todos los Salarios de Analista de Datos

  • San Francisco Bay Area

Cisco Analista de Datos Salarios en San Francisco Bay Area

El paquete de compensación mediano de Analista de Datos in San Francisco Bay Area en Cisco totaliza $239K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cisco. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Cisco
Data Analyst
San Francisco, CA
Total por año
$239K
Nivel
G10
Salario base
$153K
Stock (/yr)
$70.8K
Bono
$15.3K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Cisco?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Cisco, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en Cisco in San Francisco Bay Area tiene una compensación total anual de $400,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Cisco para el puesto de Analista de Datos in San Francisco Bay Area es $151,559.

