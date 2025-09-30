Directorio de empresas
Cirrus Logic
Cirrus Logic Ingeniero de Hardware Salarios en United Kingdom

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Hardware in United Kingdom en Cirrus Logic totaliza £73.8K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cirrus Logic. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Cirrus Logic
Senior Verification Engineer
Edinburgh, SC, United Kingdom
Total por año
£73.8K
Nivel
Senior Engineer
Salario base
£60.7K
Stock (/yr)
£8.1K
Bono
£5.1K
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Cirrus Logic?

£121K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Títulos Incluidos

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

Preguntas Frecuentes

Cirrus Logic in United KingdomIngeniero de Hardware最高薪酬方案，年度總薪酬為£152,372。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Cirrus LogicIngeniero de Hardware職位 in United Kingdom年度總薪酬中位數為£68,905。

Otros recursos