Cirrus Logic Ingeniero de Hardware Salarios en Greater Austin Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Hardware in Greater Austin Area en Cirrus Logic totaliza $200K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cirrus Logic. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Cirrus Logic
Hardware Engineer
Austin, TX
Total por año
$200K
Nivel
L6
Salario base
$200K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
10 Años
Años de exp.
12 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Cirrus Logic?

$160K

Títulos Incluidos

Analog Engineer

ASIC Engineer

VLSI CAD Engineer

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Hardware en Cirrus Logic in Greater Austin Area tiene una compensación total anual de $296,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Cirrus Logic para el puesto de Ingeniero de Hardware in Greater Austin Area es $195,000.

