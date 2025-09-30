Directorio de empresas
Cirrus Logic
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero Eléctrico

  • Todos los Salarios de Ingeniero Eléctrico

  • Greater Austin Area

Cirrus Logic Ingeniero Eléctrico Salarios en Greater Austin Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero Eléctrico in Greater Austin Area en Cirrus Logic totaliza $250K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cirrus Logic. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Cirrus Logic
Electrical Engineer
Austin, TX
Total por año
$250K
Nivel
L6
Salario base
$200K
Stock (/yr)
$50K
Bono
$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
21 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Cirrus Logic?

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero Eléctrico ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Eléctrico en Cirrus Logic in Greater Austin Area tiene una compensación total anual de $308,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Cirrus Logic para el puesto de Ingeniero Eléctrico in Greater Austin Area es $175,000.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Cirrus Logic

Empresas relacionadas

  • MaxLinear
  • Arm
  • Intel
  • Juniper Networks
  • Micron Technology
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos