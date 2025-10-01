Directorio de empresas
Cirrus Aircraft
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Duluth-Superior Area

Cirrus Aircraft Ingeniero de Software Salarios en Duluth-Superior Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Duluth-Superior Area en Cirrus Aircraft totaliza $76K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cirrus Aircraft. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
Cirrus Aircraft
Software Engineer E1
Duluth, MN
Total por año
$76K
Nivel
E 1
Salario base
$76K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
1 Año
Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Cirrus Aircraft in Duluth-Superior Area sits at a yearly total compensation of $125,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cirrus Aircraft for the Ingeniero de Software role in Duluth-Superior Area is $76,000.

