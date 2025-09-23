Directorio de empresas
CircleCI
CircleCI Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in Canada en CircleCI varía desde CA$167K por year para E2 hasta CA$184K por year para E4. El paquete de compensación year mediano in Canada totaliza CA$187K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CircleCI. Última actualización: 9/23/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
E1
Associate Software Engineer(Nivel Inicial)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
Software Engineer
CA$167K
CA$146K
CA$20.8K
CA$0
E3
Senior Software Engineer
CA$199K
CA$179K
CA$20.2K
CA$0
E4
Staff Software Engineer
CA$184K
CA$177K
CA$2.7K
CA$4.5K
CA$225K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En CircleCI, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at CircleCI in Canada sits at a yearly total compensation of CA$248,992. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CircleCI for the Ingeniero de Software role in Canada is CA$171,241.

