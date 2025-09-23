Directorio de empresas
CircleCI
CircleCI Analista de Datos Salarios

La compensación total promedio de Analista de Datos in Netherlands en CircleCI varía desde $51.9K hasta $73.6K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CircleCI. Última actualización: 9/23/2025

Compensación Total Promedio

$58.9K - $69.8K
United States
Rango Común
Rango Posible
$51.9K$58.9K$69.8K$73.6K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En CircleCI, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Analista de Datos tại CircleCI in Netherlands có tổng thu nhập hàng năm là $73,620. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại CircleCI cho vị trí Analista de Datos in Netherlands là $51,854.

