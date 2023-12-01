Directorio de empresas
Circle Logistics
Circle Logistics Salarios

El salario de Circle Logistics varía desde $22,425 en compensación total por año para un Operaciones de Servicio al Cliente en el nivel más bajo hasta $85,425 para un Gerente de Programas Técnicos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Circle Logistics. Última actualización: 9/11/2025

$160K

Operaciones de Servicio al Cliente
$22.4K
Analista de Datos
$50.3K
Científico de Datos
$50.3K

Ingeniero de Software
$70.4K
Gerente de Programas Técnicos
$85.4K
Preguntas Frecuentes

Jukumu linalolipa zaidi lililoripotiwa katika Circle Logistics ni Gerente de Programas Técnicos at the Common Range Average level na ujira wa jumla wa kila mwaka wa $85,425. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Circle Logistics ni $50,250.

