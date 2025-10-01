Directorio de empresas
Cimpress Ingeniero de Software Salarios en Greater Bengaluru

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru en Cimpress varía desde ₹1.31M por year para PR1 hasta ₹4.11M por year para PR3. El paquete de compensación year mediano in Greater Bengaluru totaliza ₹2.07M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cimpress. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
PR1
(Nivel Inicial)
₹1.31M
₹1.31M
₹0
₹0
PR2
₹2.4M
₹2.4M
₹0
₹0
PR3
₹4.11M
₹3.83M
₹204K
₹83.5K
PR4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ver 2 Más Niveles
₹13.94M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Cimpress, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

Otros recursos