Cimpress Gerente de Productos Salarios en Mumbai Metropolitan Region

El paquete de compensación mediano de Gerente de Productos in Mumbai Metropolitan Region en Cimpress totaliza ₹5.65M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cimpress.

Paquete Mediano
company icon
Cimpress
Product Manager
Mumbai, MH, India
Total por año
₹5.65M
Nivel
PR3
Salario base
₹5.65M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
2-4 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Cimpress?

₹13.94M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Cimpress, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Productos en Cimpress in Mumbai Metropolitan Region tiene una compensación total anual de ₹11,527,837. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Cimpress para el puesto de Gerente de Productos in Mumbai Metropolitan Region es ₹5,647,991.

