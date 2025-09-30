Directorio de empresas
Ciena
Ciena Ingeniero de Software Salarios en India

La compensación de Ingeniero de Software in India en Ciena varía desde ₹1.29M por year para P1 hasta ₹5.45M por year para P4. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹2.12M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Ciena. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
P1
(Nivel Inicial)
₹1.29M
₹1.24M
₹0
₹40.4K
P2
₹2.35M
₹2.25M
₹41.8K
₹57K
P3
₹3.26M
₹2.92M
₹143K
₹201K
P4
₹5.45M
₹4.87M
₹104K
₹469K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Ciena, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Redes

Ingeniero de Software Quality Assurance (QA)

Embedded Systems Software Engineer

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Ciena in India sits at a yearly total compensation of ₹5,446,156. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ciena for the Ingeniero de Software role in India is ₹1,997,043.

Otros recursos