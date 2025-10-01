Directorio de empresas
CIBC
CIBC Investigador UX Salarios en Greater Toronto Area

El paquete de compensación mediano de Investigador UX in Greater Toronto Area en CIBC totaliza CA$101K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CIBC. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
CIBC
UX Researcher
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$101K
Nivel
L7
Salario base
CA$87.4K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$13.2K
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en CIBC?

CA$226K

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Investigador UX at CIBC in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$121,525. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CIBC for the Investigador UX role in Greater Toronto Area is CA$96,079.

