CIBC
CIBC Diseñador de Productos Salarios en Greater Toronto Area

El paquete de compensación mediano de Diseñador de Productos in Greater Toronto Area en CIBC totaliza CA$74K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CIBC. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
CIBC
Product Designer
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$74K
Nivel
L6
Salario base
CA$68.7K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$5.2K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en CIBC?

CA$226K

Últimas Contribuciones de Salarios
Títulos Incluidos

Diseñador UX

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Productos en CIBC in Greater Toronto Area tiene una compensación total anual de CA$106,456. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en CIBC para el puesto de Diseñador de Productos in Greater Toronto Area es CA$79,016.

Otros recursos