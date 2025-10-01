Directorio de empresas
CIBC
La compensación de Científico de Datos in Greater Toronto Area en CIBC varía desde CA$99.7K por year para Data Scientist I hasta CA$122K por year para Senior Data Scientist. El paquete de compensación year mediano in Greater Toronto Area totaliza CA$112K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CIBC. Última actualización: 10/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Associate Data Scientist
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist I
CA$99.7K
CA$95.5K
CA$522.1
CA$3.7K
Data Scientist II
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Data Scientist III
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
¿Cuáles son los niveles de carrera en CIBC?

Títulos Incluidos

Investigador Cuantitativo

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en CIBC in Greater Toronto Area tiene una compensación total anual de CA$139,189. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en CIBC para el puesto de Científico de Datos in Greater Toronto Area es CA$112,419.

Otros recursos