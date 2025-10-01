Directorio de empresas
CIBC
  • Salarios
  • Gerente de Ciencia de Datos

  • Todos los Salarios de Gerente de Ciencia de Datos

  • Greater Toronto Area

CIBC Gerente de Ciencia de Datos Salarios en Greater Toronto Area

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ciencia de Datos in Greater Toronto Area en CIBC totaliza CA$124K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CIBC. Última actualización: 10/1/2025

Paquete Mediano
company icon
CIBC
Senior Manager
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$124K
Nivel
8
Salario base
CA$122K
Stock (/yr)
CA$2.1K
Bono
CA$0
Años en la empresa
5 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en CIBC?

CA$226K

Preguntas Frecuentes

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Gerente de Ciencia de Datos v CIBC in Greater Toronto Area predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$214,694. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CIBC pre pozíciu Gerente de Ciencia de Datos in Greater Toronto Area je CA$124,161.

Otros recursos