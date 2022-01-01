CI&T Salarios

Directorio de empresas
CI&T
El salario de CI&T varía desde $17,078 en compensación total por año para un Científico de Datos en el nivel más bajo hasta $121,295 para un Gerente de Diseño de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de CI&T. Última actualización: 9/11/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $26.6K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Datos

Arquitecto de Soluciones
Median $33.9K
Analista de Datos
$20.2K

Científico de Datos
$17.1K
Recursos Humanos
$95.1K
Gerente de Diseño de Productos
$121K
Gerente de Productos
$42.2K
Gerente de Proyectos
$42K
Reclutador
$22.6K
Preguntas Frecuentes

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä CI&T on Gerente de Diseño de Productos at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $121,295. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä CI&T ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $33,892.

