Cian Científico de Datos Salarios en Moscow Metro Area

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in Moscow Metro Area en Cian totaliza RUB 4.63M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cian. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Cian
Data Scientist
Moscow, MC, Russia
Total por año
RUB 4.63M
Nivel
Senior MLE
Salario base
RUB 4.63M
Stock (/yr)
RUB 0
Bono
RUB 0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Cian?

RUB 13.29M

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Preguntas Frecuentes

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Científico de Datos w Cian in Moscow Metro Area wynosi rocznie RUB 5,896,378. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Cian dla stanowiska Científico de Datos in Moscow Metro Area wynosi RUB 4,627,225.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Cian

