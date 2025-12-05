Directorio de empresas
CI Global Asset Management
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

CI Global Asset Management Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in Canada en CI Global Asset Management varía desde CA$93.6K hasta CA$134K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CI Global Asset Management. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$77.7K - $90.9K
Canada
Rango Común
Rango Posible
$67.8K$77.7K$90.9K$96.7K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Ingeniero de Software contribuciones en CI Global Asset Management para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en CI Global Asset Management?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en CI Global Asset Management in Canada tiene una compensación total anual de CA$133,544. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en CI Global Asset Management para el puesto de Ingeniero de Software in Canada es CA$93,595.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para CI Global Asset Management

Empresas relacionadas

  • SoFi
  • Intuit
  • Spotify
  • Coinbase
  • Snap
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ci-global-asset-management/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.