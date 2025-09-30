Directorio de empresas
Chubb
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

  • New York City Area

Chubb Gerente de Ingeniería de Software Salarios en New York City Area

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in New York City Area en Chubb totaliza $265K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Chubb. Última actualización: 9/30/2025

Paquete Mediano
company icon
Chubb
Software Engineering Manager
New York City
Total por año
$265K
Nivel
hidden
Salario base
$200K
Stock (/yr)
$25K
Bono
$40K
Años en la empresa
5-10 Años
Años de exp.
11+ Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Chubb?

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Ingeniería de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Chubb in New York City Area tiene una compensación total anual de $345,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Chubb para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in New York City Area es $265,000.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Chubb

Empresas relacionadas

  • MarketAxess
  • eHealth
  • Lemonade
  • Xometry
  • Citi
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos