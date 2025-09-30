Directorio de empresas
Chubb
  • Salarios
  • Actuario

  • Todos los Salarios de Actuario

  • New York City Area

Chubb Actuario Salarios en New York City Area

La compensación de Actuario in New York City Area en Chubb varía desde $141K por year para Senior Actuarial Analyst hasta $319K por year para VP. El paquete de compensación year mediano in New York City Area totaliza $155K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Chubb. Última actualización: 9/30/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Actuarial Trainee
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
Actuarial Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Actuarial Analyst
$141K
$125K
$0
$16K
$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
¿Cuáles son los niveles de carrera en Chubb?

Preguntas Frecuentes

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Actuario på Chubb in New York City Area ligger på en årlig total ersättning på $337,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Chubb för Actuario rollen in New York City Area är $127,000.

Otros recursos