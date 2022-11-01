Directorio de empresas
Chess.com
Chess.com Salarios

El salario de Chess.com varía desde $53,443 en compensación total por año para un Analista de Negocio en el nivel más bajo hasta $120,000 para un Ingeniero de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Chess.com. Última actualización: 11/14/2025

Ingeniero de Software
Median $120K
Analista de Negocio
$53.4K
Marketing
$106K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

El puesto con mayor remuneración reportado en Chess.com es Ingeniero de Software con una compensación total anual de $120,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Chess.com es $105,840.

