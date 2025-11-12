La compensación de Arquitecto de Datos in United States en Charles Schwab varía desde $93.6K por year para 54 hasta $199K por year para 59. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Charles Schwab. Última actualización: 11/12/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
54
$93.6K
$86.9K
$1K
$5.7K
55
$ --
$ --
$ --
$ --
56
$114K
$103K
$1.3K
$9.5K
57
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Charles Schwab, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)