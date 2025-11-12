Charles Schwab Ingeniero de Software Full-Stack Salarios en United States

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in United States en Charles Schwab varía desde $91.1K por year para 54 hasta $163K por year para 58. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $120K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Charles Schwab. Última actualización: 11/12/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones ( /yr ) Bono 54 Software Developer I ( Nivel Inicial ) $91.1K $86.7K $114 $4.2K 55 Software Developer II $115K $106K $0 $8.4K 56 Software Developer III $129K $122K $0 $7.4K 57 Software Developer IV $161K $143K $0 $17.1K Ver 4 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Consolidación Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Charles Schwab, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 25.00 % anual )

¿Cuál es el cronograma de vesting en Charles Schwab ?

