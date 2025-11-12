Directorio de empresas
Charles Schwab
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Full-Stack

Charles Schwab Ingeniero de Software Full-Stack Salarios

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in United States en Charles Schwab varía desde $91.1K por year para 54 hasta $163K por year para 58. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $120K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Charles Schwab. Última actualización: 11/12/2025

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
54
Software Developer I(Nivel Inicial)
$91.1K
$86.7K
$114
$4.2K
55
Software Developer II
$115K
$106K
$0
$8.4K
56
Software Developer III
$129K
$122K
$0
$7.4K
57
Software Developer IV
$161K
$143K
$0
$17.1K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Charles Schwab, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en Charles Schwab in United States tiene una compensación total anual de $176,750. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Charles Schwab para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in United States es $127,000.

Otros recursos