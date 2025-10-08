Directorio de empresas
Channel Factory
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Backend

Channel Factory Ingeniero de Software Backend Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software Backend in United States en Channel Factory totaliza $127K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Channel Factory. Última actualización: 10/8/2025

Paquete Mediano
company icon
Channel Factory
Software Engineer
New York, NY
Total por año
$127K
Nivel
-
Salario base
$110K
Stock (/yr)
$0
Bono
$16.5K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Channel Factory?

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Backend en Channel Factory in United States tiene una compensación total anual de $152,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Channel Factory para el puesto de Ingeniero de Software Backend in United States es $127,500.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Channel Factory

Empresas relacionadas

  • Apple
  • Databricks
  • Facebook
  • Google
  • Pinterest
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos