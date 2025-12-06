Directorio de empresas
La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in Netherlands en Chainlink Labs varía desde €106K hasta €154K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Chainlink Labs. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$139K - $161K
Netherlands
Rango Común
Rango Posible
$122K$139K$161K$178K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
Options

En Chainlink Labs, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 5 años:

  • 20% se consolida en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se consolida en el 2nd-AÑO (5.00% trimestral)

  • 20% se consolida en el 3rd-AÑO (5.00% trimestral)

  • 20% se consolida en el 4th-AÑO (5.00% trimestral)

  • 20% se consolida en el 5th-AÑO (5.00% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Chainlink Labs in Netherlands tiene una compensación total anual de €154,213. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Chainlink Labs para el puesto de Arquitecto de Soluciones in Netherlands es €106,265.

