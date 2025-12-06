Directorio de empresas
Chainlink Labs
Chainlink Labs Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in China en Chainlink Labs varía desde CN¥1.2M hasta CN¥1.67M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Chainlink Labs. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$180K - $212K
China
Rango Común
Rango Posible
$168K$180K$212K$234K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
Options

En Chainlink Labs, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 5 años:

  • 20% se consolida en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se consolida en el 2nd-AÑO (5.00% trimestral)

  • 20% se consolida en el 3rd-AÑO (5.00% trimestral)

  • 20% se consolida en el 4th-AÑO (5.00% trimestral)

  • 20% se consolida en el 5th-AÑO (5.00% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Chainlink Labs in China tiene una compensación total anual de CN¥1,666,782. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Chainlink Labs para el puesto de Científico de Datos in China es CN¥1,196,664.

