Directorio de empresas
CGI
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Programa Técnico

  • Todos los Salarios de Gerente de Programa Técnico

CGI Gerente de Programa Técnico Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CGI. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$52.1K - $59.4K
India
Rango Común
Rango Posible
$45.4K$52.1K$59.4K$66.1K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 1 más Gerente de Programa Técnico contribucione en CGI para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en CGI?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Programa Técnico ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programa Técnico en CGI in Germany tiene una compensación total anual de ₹5,816,485. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en CGI para el puesto de Gerente de Programa Técnico in Germany es ₹3,992,672.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para CGI

Empresas relacionadas

  • Cognizant
  • Infosys
  • Wipro
  • HCL Technologies
  • CSG
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgi/salaries/technical-program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.